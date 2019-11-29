Алексей Гончарук. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n130120-novoe-obeschanie-goncharuka-cherez-3-5-let-ukraina-pokroetsya-setu-kachestvennyh-dorog.html

Ракурс

Дороги в Украине станут качественными через 3−5 лет. Так утверждает сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Глава правительства уверяет, что все крупные города страны вскоре будут соединены между собой современными дорогами. Строительство качественных дорог является главной задачей Кабмина на ближайшие годы, заявил он в эфире передачи «Право на власть» на канале «1+1».

Премьер призвал новых руководителей «Укравтодора» и «Укртрансбезопасности» в кратчайшие сроки сменить руководство областных подразделений, поскольку старые руководители, по мнению Гончарука, в своем большинстве представляли интересы «смотрящих» и закрывали глаза на многочисленные нарушения.

Гончарук утверждает, что уже с марта 2020 году в Украине стартует большое строительство дорог. Кроме того, смена руководства позволит существенно снизить стоимость строительства и содержания дорог.

Чиновник отметил, что Кабмин придерживается политики невмешательства в процессы проведения тендеров и поиска подрядчиков, которые будут непосредственными исполнителями этих работ.

Как ранее писал «Ракурс», в Мининфраструктуры обещали выделить в 2020 году рекордное финансирование на дорожную отрасль — 74,4 млрд грн.