Олексій Гончарук. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n130120-nova-obicyanka-goncharuka-cherez-3-5-rokiv-ukrayinu-pokryie-mereja-yakisnyh-dorig.html

Ракурс

Дороги в Україні стануть якісними через 3−5 років. Так стверджує прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Глава уряду запевняє, що всі великі міста країни незабаром будуть з'єднані між собою сучасними дорогами. Будівництво якісних автошляхів є головним завданням Кабміну на найближчі роки, наголосив він під час передачі «Право на владу» на каналі «1+1».

Прем'єр закликав нових керівників «Укравтодору» та «Укртрансбезпеки» у найкоротші терміни змінити керівництво обласних підрозділів, оскільки старі керівники, на думку Гончарука, у своїй більшості представляли інтереси «смотрящих» і закривали очі на численні порушення.

Гончарук стверджує, що вже з березня 2020 року в Україні стартує велике будівництво доріг. Окрім того, зміна керівництва дозволить істотно знизити вартість будівництва й утримання доріг.

Чиновник наголосив, що Кабмін дотримується політики невтручання в процеси проведення тендерів і пошуку підрядників, які будуть безпосередніми виконавцями цих робіт.

Як раніше писав «Ракурс», у Мінінфраструктури обіцяли виділити у 2020 році рекордне фінансування на дорожню галузь — 74,4 млрд грн.