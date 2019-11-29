Насосная станция обеспечивала сырьем завод в оккупированном Крыму, фото: Национальная полиция

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Правоохранители провели обыск в офисе киевского предприятия, осуществляющего добычу рапы и перекачку ее к расположенному во временно оккупированном Крыму «Крымскому содовому заводу».

Также обыск состоялся на расположенном адмигранице с Крымом гидротехническом сооружении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым.

Название предприятия, где прошли обыски, прокуратура не указывает. По информации источников издания «Украинская правда», общество с ограниченной ответственностью «Геомониторинг».

В прокуратуре отмечают, что на упомянутом гидротехническом сооружении работали шесть насосов, с помощью которых осуществлялось перекачки «кондиционной рапы» с центральной западной части озера Сиваш для содового завода. В результате завод без получения предусмотренных законодательством разрешений добывал рапу, которую использовал для изготовления продукции.

Отмечается, что во время обысков правоохранители обнаружили документы, подтверждающие незаконную деятельность киевского предприятия, решается вопрос о предъявлении подозрений. Продолжается следствие.

Сумма нанесенного государству ущерба составляет примерно 30 млн грн, отмечает пресс-служба крымской милиции. Фигурантам этого преступления может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Озеро Сиваш расположено на западе Азовского моря. От него оно отделяется Арабатской косой, северная часть которой относится к Херсонской области.

«Крымский содовый завод» расположен на севере оккупированного Крыма в городе Красноперекопске.

Напомним, в интернете недавно появились новые фото заросшего травой Северо-Крымского канала.