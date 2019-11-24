Крым и оккупанты: в сети появились фото заросшего травой Северо-Крымского канала, фото — Твиттер RoksolanaToday&Крым

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В сети появились новые фото Северо-Крымского канала. Они сделаны в районе населенного пункта Семисотка Ленинского района. Северо-Крымский канал весь в грязи, а на неглубоком дне все заросло травой.

В Керчи из Северо-Крымский воду в водохранилище закачивают. Из центра Крыма гоняют три капли, — прокомментировали эти фото на аккаунте в Твиттер RoksolanaToday&Крым.

Северо-Крымский канал — одно из крупнейших ирригационных сооружений бывшего СССР. Берет воды в реке Днепр (Каховское водохранилище).

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма весной 2014 года Киев прекратил поставки воды на полуостров. В Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода «Крымский титан» оккупанты связались с руководством Херсонской области и просили воду якобы для кислотонакопителя завода. Украинская власть не поверила в версию о кислотонакопителе и воды в Крым не дала.

В июне 2019 года экс-представитель президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крыму.

Дамбу на Северо-Крымском канале, недалеко от административной границы оккупированного Крыма с Херсонской областью, до сих пор не достроили, поэтому вода из материковой Украиной на полуостров поступать не может технически. Этот объект на Северо-Крымском канале не достроен на 7%, а строительные работы остановлены с 2016 года из-за недостатка финансирования.

Так называемая власть оккупированного Крыма намеревалась обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговоры с Украиной о пропуске на полуостров воды из Днепра, поскольку река «берет свой исток в России».