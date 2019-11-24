Дела Майдана: адвокат семей героев Небесной сотни рассказала о своем состоянии на третий день голодовки, фото — "Зеркало недели"

https://racurs.ua/n129867-advokat-semey-geroev-nebesnoy-sotni-shansy-na-prodoljenie-rassledovaniya-del-maydana-hudeut.html

Ракурс

Адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская сообщила о своем состоянии на третий день после начала голодовки. Она похудела на 1,9 кг.

Шансы на продолжение расследования дел Майдана худеют вместе со мной. Сегодня сравнила количество следователей по состоянию на 1 июля 2019 года и на 20 ноября — из 67 осталось 25, — грустно сообщила Зареквская.

Адвокат также рассказала, что вместе с ней протестовать начали Михаил Шекета и Николай Колорович из Мукачево. Они 22 ноября объявили голодовку против уничтожения дел Майдана.

Полет нормальный. Постоянно хочется пить и еще иногда — спать. Выпиваю более двух литров воды в день. И очень быстро мерзну. Поэтому больше никаких интервью и съемок на улице. Но это все нормально, — рассказала Закревская.

Закревская обещает голодать до тех пор, пока Верховная Рада не примет поправку к закону о Государственном бюро расследований, которая разрешит следователям Генпрокуратуры, которые занимались расследованием дел Майдана, перейти в ГБР без конкурса.

«Ракурс» сообщал, что с 20 ноября Генпрокуратура потеряла функцию следствия, поэтому расформировывается Управление спецрасследований Генпрокуратуры, которое осуществляло следствие по делам преступлений в отношении участников Революции достоинства.

Его сотрудникам предложили осуществлять процессуальное руководство этими делами в Генпрокуратуре или продолжить в них следствие, перейдя в ГБР после переаттестации. В результате расследование дел Майдана приостановлено как минимум до 3 декабря.

Генпрокурор Руслан Рябошапка недавно заявлял, что предлагал Закревской возглавить департамент, который будет осуществлять расследование дел Майдана, однако согласия по этому вопросу не было достигнуто.