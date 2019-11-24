Справи Майдану: адвокат родин героїв Небесної сотні розповіла про свій стан на третій день голодування, фото — "Дзеркало тижня"

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Ракурс

Адвокат родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська повідомила про свій стан на третій день після початку голодування. Вона схудла на 1,9 кг від початку голодування.

Шанси на продовження розслідування справ Майдану худнуть разом зі мною. Сьогодні порівняла кількість слідчих станом на 1 липня 2019 року і станом на 20 листопада — із 67 лишилось 25, — сумно повідомила Закревська.

Адвокат також розповіла, що разом із нею протестувати почали Михайло Шекета і Микола Колорович із Мукачева. Вони 22 листопада оголосили голодування проти знищення справ Майдану.

Політ нормальний. Постійно хочеться пити і ще інколи — спати. Випиваю більше двох літрів води в день. І дуже швидко мерзну. Тому більше ніяких інтерв’ю і зйомок на вулиці. Але це все нормально, — розповіла Закревська.

Закревська обіцяє голодувати доти, доки Верховна Рада не прийме поправку до закону про Державне бюро розслідувань, яка дозволить слідчим Генпрокуратури, котрі займалися розслідуванням справ Майдану, перейти до ДБР без конкурсу.

«Ракурс» повідомляв, що з 20 листопада Генпрокуратура втратила функцію слідства, відтак розформовується Управління спецрозслідувань Генпрокуратури, яке здійснювало слідство у справах злочинів щодо учасників Революції гідності.

Його співробітникам запропонували здійснювати процесуальне керівництво цими справами в Генпрокуратурі або продовжити у них слідство, перейшовши до ДБР після переатестації. В результаті розслідування справ Майдану призупинене щонайменше до 3 грудня.

Генпрокурор Руслан Рябошапка нещодавно заявляв, що пропонував Закревській очолити департамент, який здійснюватиме розслідування справ Майдану, проте згоди з цього питання не було досягнуто.