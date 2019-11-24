Крим та окупанти: у мережі з’явилися фото зарослого травою Північно-Кримського каналу, фото — Твіттер RoksolanaToday&Крым

https://racurs.ua/ua/n129868-boloto-i-trava-u-mereji-z-yavylysya-novi-foto-pivnichno-krymskogo-kanalu.html

Ракурс

У мережі з’явилися нові фото Північно-Кримського каналу. Вони зроблені в районі населеного пункту Семисотка Ленінського району.

Північно-Кримський канал весь в бруді, а на неглибокому дні все заросло травою.

У Керчі через Північно-Кримський воду у водосховищі закачують. З центру Криму ганяють три краплі, — прокоментували ці фото на акаунті в Твіттер RoksolanaToday&Крым.

Північнокримський канал — одна з найбільших іригаційних споруд колишнього СРСР. Бере води в річці Дніпро (Каховське водосховище).

Україна забезпечувала через Північно-Кримський канал до 85% потреб Криму в прісній воді. Після окупації Криму навесні 2014 року Київ припинив подання води на півострів. В Криму поки не знайшли альтернативи постачанню дніпровської води, крім масштабного викачування підземних вод.

У серпні 2018 року після викидів в атмосферу в районі заводу «Кримський титан» окупанти зв’язалися із керівництвом Херсонської області і просили воду нібито для кислотонакопичувача заводу. Українська влада перевірила версію про кислотонакопичувач і з’ясувала, що він не є джерелом викидів. Води Криму не дали.

У червні 2019 року екс-представник президента України в АРК Борис Бабін заявив, що окупанти пропонували хабарі за відновлення водопостачання у Криму.

Дамбу на Північно-Кримському каналі, неподалік від адміністративного кордону окупованого Криму з Херсонською областю, досі не добудовано, тому вода з материкової України на півострів надходити не може технічно.

Цей об'єкт на Північно-Кримському каналі не добудовано на 7%, а будівельні роботи зупинено з 2016 року через нестачу фінансування.

Так звана влада окупованого Криму мала намір звернутися до керівництва Росії з проханням ініціювати переговори з Україною про пропуск на півострів води з Дніпра, оскільки річка «бере свій витік в Росії».