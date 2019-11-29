Насосна станція забезпечувала сировиною завод в окупованому Криму, фото: Національна поліція

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Правоохоронці провели обшук в офісі київського підприємства, яке здійснювало добування рапи та перекачування її до розташованого в тимчасово окупованому Криму «Кримського содового заводу».

Також обшук відбувся на розташованій адмінмежі з Кримом гідротехнічній споруді. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Автономної республіки Крим.

Назву підприємства, де відбулися обшуки, прокуратура не вказує. За інформацією джерел видання «Українська правда», це товариство з обмеженою відповідальністю «Геомоніторинг».

У прокуратурі зазначають, що на згаданій гідротехнічній споруді працювали шість насосів, за допомогою яких здійснювалося перекачування «кондиційної рапи» з центральної до західної частини озера Сиваш для содового заводу. В результаті завод без отримання передбачених законодавством дозволів добував рапу, яку використовував для виготовлення продукції.

Зазначається, що під час обшуків правоохоронці виявили документи, які підтверджують незаконну діяльність київського підприємства, вирішується питання щодо пред’явлення підозр. Триває слідство.

Сума завданих державі збитків становить приблизно 30 млн грн, зазначає прес-служба кримської поліції. Фігурантам цього злочину може загрожувати покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років.

Озеро Сиваш розташоване на заході Азовського моря. Від нього воно відокремлюється Арабатською косою, північна частина якої відноситься до Херсонської області.

«Кримський содовий завод» розташований на півночі окупованого Криму в місті Красноперекопську.

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