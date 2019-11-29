Репресії в Криму: окупаційний суд продовжив арешт сімох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір», фото — "Крим.Реалії"

https://racurs.ua/ua/n130118-okupaciynyy-sud-v-krymu-prodovjyv-aresht-simoh-figurantiv-spravy-hizb-ut-tahrir.html

Ракурс

Так званий Верховний суд Криму 28 листопада залишив під арештом сімох фігурантів другого сімферопольського" справи Хізб ут-Тахрір".

Владлен Абдулкадиров, Меджіт Абдурахманов, Енвер Аметов і Ремзі Бекіров залишаться під арештом до 15 лютого 2020 року, а Рустем Емірусеїнов, Арсен Абхаїров і Ескендер Абдулганієв перебуватимуть в слідчому ізоляторі до 13 січня.

Адвокат Рустем Кяміл, який подавав апеляційне клопотання на рішення Київського райсуду Сімферополя, розповів, що засідання у Верховному суді проходило в закритому режимі, на оголошення рішення суду допустили близьких кримських татар, повідомляє «Крим.Реалії».

Засідання у справі Емірусеїнова, Абхаїрова і Абдулганієва також відбувалося в закритому режимі.

За словами їхнього адвоката Назіма Шейхмамбетова, на слухання змогли потрапити батьки тільки двох фігурантів. Під час засідання кримські татари заявили, що є громадянами України і вимагали застосувати до них IV Женевську конвенцію.

Адвокат розповів, що апеляційну скаргу на продовження арешту Ремзі Бекірова розглянули без участі його підзахисного.

Засідання було закритим, хоча наші підзахисні брали участь по відеоконференцзв’язку з ізолятора. Нічого спільного з реальною дійсністю немає: суд використовує стандартні формулювання про те, що внаслідок тяжкості статті формат відкритого засідання може нести загрозу учасникам процесу, — повідомив Шейхмамбетов.

Він також додав, що один із підзахисних скаржився на холод в камері, оскільки вона й досі не опалюється.

У лютому 2019 року в будинках кримських татар у селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки. В управління ФСБ в Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова. ФСБ стверджує, що затримані причетні до діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» вважають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цієї мети і заявляють про переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об'єднань, названих «терористичними».

«Ракурс» повідомляв, що 16 листопада підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляційні скарги захисту інших шістьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір».