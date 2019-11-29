Репрессии в Крыму: оккупационный суд продлил арест семерых фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», фото — "Крым.Реалии"

https://racurs.ua/n130118-okkupacionnyy-sud-v-krymu-prodlil-arest-semeryh-figurantov-dela-hizb-ut-tahrir.html

Ракурс

Так называемый Верховный суд Криму28 ноября оставил под арестом семерых фигурантов второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир».

Владлен Абдулкадыров, Меджит Абдурахманов, Энвер Аметов и Ремзи Бекиров останутся под арестом до 15 февраля 2020 года, а Рустам Емирусеинов, Арсен Абхаиров и Ескендер Абдулганиев будут находиться в следственном изоляторе до 13 января.

Адвокат Рустем Кямил, который подавал апелляционное ходатайство на решение Киевского райсуда Симферополя, рассказал, что заседание в Верховном суде проходило в закрытом режиме, на оглашение решения суда допустили близких крымских татар, сообщает «Крим.Реалии».

Заседание по делу Емирусеинова, Абхаирова и Абдулганиев также проходило в закрытом режиме. По словам их адвоката Назима Шейхмамбетова, на слушания смогли попасть родители только двух фигурантов. Во время заседания крымские татары заявили, что являются гражданами Украины и требовали применить к ним IV Женевскую конвенцию.

Адвокат рассказал, что апелляционную жалобу на продление ареста Ремзи Бекирова рассмотрели без участия его подзащитного.

Заседание было закрытым, хотя наши подзащитные участвовали по видеоконференцсвязи из изолятора. Ничего общего с реальной действительностью нет: суд использует стандартные формулировки о том, что в результате тяжести статьи формат открытого заседания может нести угрозу участникам процесса, — сообщил Шейхмамбетов.

Он также добавил, что один из подзащитных жаловался на холод в камере, поскольку она до сих пор не отапливается.

В феврале 2019 года в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района российские силовики провели обыски. В ФСБ в Симферополе отвезли Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Емирусеинова. ФСБ утверждает, что задержанные причастны к деятельности запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир».

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» считают своей миссией объединения всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этой цели и заявляют о преследованиях в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыме. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список объединений, названных «террористическими».

«Ракурс» сообщал, что 16 ноября подконтрольный России Верховный суд Крыма отклонил апелляционные жалобы защиты других шестерых фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир».