«Динамо» — «Мальме»: как объяснил поражение Михайличенко и соцсети, фото — "Динамо"

https://racurs.ua/n130117-dinamo-malme-kak-obyasnil-porajenie-mihaylichenko-i-socseti.html

Ракурс

Киевское «Динамо» в меньшинстве проиграло на 96-й минуте в матче против шведского «Мальме». Гости пропустили первыми, но вышли вперед в конце первого тайма. Во втором тайме уже «Динамо» сравняло счет, но пропустило на последних секундах. «Динамо» проиграло хозяевам со счетом 3:4.

Судьба выхода столичного клуба из группы Лиги Европы должна решиться в последнем матче группового раунда 12 декабря в Киеве против «Лугано». «Динамо» устроит только победа.

Главный тренер киевлян Алексей Михайличенко считает причиной выездного поражения чрезмерное желание победить. Об этом он сообщил на пресс-конференции после игры.

Сами виноваты за итоговый счет. Нельзя начинать таймы из пропущенных мячей. В первой половине было много конструктива. Во втором тайме игра не удалась. Нам было очень трудно. Видно, что старались играть на победу вдесятером. И чрезмерное желание победы подвело нас, — рассказал Михайличенко.

В соцсетях еще со вчерашнего дня хейтят «Динамо» за плохую игру в защите и удаление капитана Сергея Сидорчука. В то же время журналисты и фанаты киевлян хвалят 37-летнего нападающего «Мальме» Маркуса Розенберга, для которого игра с «Динамо» была последней в карьере и он сумел дважды забить в матче.