Ольга Василевская-Смаглюк, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n130116-u-nas-v-strane-nastolko-silnaya-svoboda-slova-ee-pora-by-priglushit-deputat-iz-slugi-naroda.html

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Свободу слова в Украине нужно «приглушить» «из уважения к институту президентства».

Об этом в эфире телеканала «Настоящее время» заявила народный депутат из фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

Мне кажется, что у нас в стране настолько сильная свобода слова, ее пора бы немного приглушить, из уважения к институту президентства фильтровать свою речь, — заявила Василевская-Смаглюк, комментируя производства в отношении народного депутата София Федина и волонтера Маруси Звиробий.

Василевская-Смаглюк избрали народным депутатом на мажоритарном избирательном округе № 96 в Киевской области. До этого она работала журналистом в газете «День» и телеканале «1+1».

Относительно Федыны и Зверобой открытое уголовное производство в связи с опубликованным 26 октября на видеосервисе YouTube видео, в котором обсуждалась возможность гибели президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания на Донбассе, в частности — в результате вражеского обстрела.

Напомним, вчера утром в дом Звиробий с обыском пришли силовики.