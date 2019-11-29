Ольга Василевська-Смаглюк, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n130116-u-nas-v-krayini-nastilky-sylna-svoboda-slova-scho-yiyi-pora-b-pryglushyty-deputat-zi-slugy.html

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Свободу слова в Україні потрібно «приглушити» «з поваги до інституту президентства».

Про це в ефірі телеканалу «Настоящее время» заявила народний депутат з фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

Мені здається, що у нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора б трошки приглушити, з поваги до інституту Президентства фільтрувати свою мову, — заявила Василевська-Смаглюк, коментуючи провадження щодо народного депутата Софії Федини та волонтера Марусі Звіробій.

Василевську-Смаглюк обрали народним депутатом на мажоритарному виборчому окрузі № 96 у Київській області. До цього вона працювала журналістом в газеті «День» та телеканалі «1+1».

Щодо Федини та Звіробій відкрите кримінальне провадження у зв’язку з опублікованим 26 жовтня на відеосервісі YouTube відео, в якому обговорювалася можливість загибелі президента України Володимира Зеленського під час його перебування на Донбасі, зокрема — в результаті ворожого обстрілу.

Нагадаємо, вчора вранці до будинку Звіробій з обшуком прийшли силовики.