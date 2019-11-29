Дональд Трамп, фото: The White House

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Ракурс

Радикальний рух «Талібан» хоче укласти мирний договір з Вашингтоном.

Про це президент США Дональд Трамп заявив на авіабазі Баграм в Афганістані, де проводив зустріч із президентом цієї країни Ашрафом Гані, повідомляє агентство Reuters.

Таким чином, може завершитися найдовша війна, яку наразі ведуть США, в котрій за 18 років загинули понад 2,4 тис. американських військовослужбовців.

Також Трамп заявив, що США значно скоротять свій військовий контингент в Іраку — з чинних 12 тис. до 8,6 тис. осіб.

За його словами, плани «Талібану» укласти мирний договір пов’язані з тим, що американські військові чудово справляються із завданням.

Цей несподіваний візит Трампа став першим його відвідуванням Афганістану за період президентства. Він відбувся за тиждень після обміну полоненими між Вашингтоном і представниками «Талібану».

Трамп прилетів на авіабазу Баграм увечері в четвер. Там він, зокрема відсвяткував традиційне американське свято День подяки в колі американських військовослужбовців.

Під час візиту до Афганістану його супроводжували дружина Меланія, радник з національної безпеки Роберт О’Брайен і глава об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі.

За інформацією агентства Associated Press, Трамп вилетів до Афганістану з Флориди, де відзначав День подяки у своєму маєтку. Візит був запланований ще за кілька тижнів і, враховуючи небезпечність Афганістану, здійснювався в суворій секретності. Так, літак, на якому Трамп прилетів до Флориди з Вашингтона, залишився на льотному майданчику, щоб уникнути витоку інформації про пересування президента США.

Сам Трамп сів на борт майже ідентичного літака, захованого в ангарі на авіабазі Ендрюс, який злетів під покровом темряви.

Журналістам, які летіли разом із Трампом, було заборонено розголошувати інформацію про цю поїздку аж до появи офіційного повідомлення Білого дому. В усіх на борту були тимчасово конфісковані мобільні телефони та інші передавальні пристрої, а твіти з тематикою Дня подяки мали бути опубліковані публікуватися заздалегідь з аккаунта Трампа, щоб не викликати підозр щодо його мовчання.

Нагадаємо, у вересні в Афганістані десятки людей загинули в результаті вибухів, які сталися поруч із місцем, де виступав президент країни.