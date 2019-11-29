Дональд Трамп, фото: The White House

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Радикальное движение «Талибан» хочет заключить мирный договор с Вашингтоном.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил на авиабазе Баграм в Афганистане, где проводил встречу с президентом этой страны Ашрафом Гани, сообщает агентство Reuters.

Таким образом, может завершиться самая продолжительная война, которую сейчас ведут США. В ней за 18 лет погибли более 2,4 тыс. американских военнослужащих.

Также Трамп заявил, что США значительно сократят свой военный контингент в Ираке — с действующих 12 тыс. до 8,6 тыс. человек.

По его словам, планы «Талибана» заключить мирный договор связаны с тем, что американские военные прекрасно справляются с задачей.

Этот неожиданный визит Трампа стал первым его посещением Афганистана за период президентства. Он состоялся спустя неделю после обмена пленными между Вашингтоном и представителями «Талибана».

Трамп прилетел на авиабазу Баграм вечером в четверг. Там он, в частности отметил традиционный американский праздник День благодарения в кругу американских военнослужащих.

Во время визита в Афганистан его сопровождали жена Мелания, советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен и глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.

По информации агентства Associated Press, Трамп вылетел в Афганистан из Флориды, где отмечал День благодарения в своем имении. Визит был запланирован еще за несколько недель и, учитывая опасность Афганистана, осуществлялся в строгой секретности. Так, самолет, на котором Трамп прилетел во Флориду из Вашингтона, остался на летной площадке, чтобы избежать утечки информации о передвижении президента США.

Сам Трамп сел на борт почти идентичного самолета, спрятанного в ангаре на авиабазе Эндрюс, который взлетел под покровом темноты.

Журналистам, которые летели вместе с Трампом, было запрещено разглашать информацию об этой поездке до появления официального сообщения Белого дома. У всех на борту были временно конфискованы мобильные телефоны и другие передающие устройства, а твиты с тематикой Дня благодарения должны быть опубликованы публиковаться заранее с аккаунта Трампа, чтобы не вызвать подозрений относительно его молчания.

Напомним, в сентябре в Афганистане десятки людей погибли в результате взрывов, произошедших рядом с местом, где выступал президент страны.