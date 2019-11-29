«Динамо» — «Мальме»: як пояснив поразку Михайличенко і соцмережі, фото — "Динамо"

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Київське «Динамо» в меншості програло на 96-й хвилині у матчі проти шведського «Мальме». Гості пропустили першими, але вийшли вперед наприкінці першого тайму. У другому таймі вже «Динамо» зрівняло рахунок, але пропустило на останніх секундах. «Динамо» програло господарям з рахунком 3:4.

Доля виходу столичного клубу з групи Ліги Європи має вирішитися в останньому матчі групового раунду 12 грудня в Києві проти «Лугано». «Динамо» влаштує тільки перемога.

Головний тренер киян Олексій Михайличенко вважає причиною виїзної поразки надмірне бажання перемогти. По це він повідомив на прес-конференції після гри.

Самі винуваті за підсумковий рахунок. Не можна починати тайми з пропущених м’ячів. У першій половині було багато конструктиву. У другому таймі гра не вдалася. Нам було дуже важко. Видно, що прагнули грати на перемогу вдесятьох. Та надмірне бажання перемоги підвело нас, — розповів Михайличенко.

У соцмережах ще відучора хейтять «Динамо» за погану гру в захисті і вилучення капітана Сергія Сидорчука. Водночас журналісти і фанати киян захоплюються 37-річним нападником «Мальме» Маркусом Розенбергом, для якого гра із «Динамо» була останньою в кар'єрі і він зумів двічі забити у матчі.