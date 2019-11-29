Крим — це Україна. Фото: mnews.world

https://racurs.ua/ua/n130123-krym-ce-ukrayina-mzs-polschi-prysoromylo-apple.html

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Крим є українською територією, заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшедач, висловивши розчарування тим, що на картах компанії Apple Кримський півострів позначений як частина Росії.

Пшедач здивований діями Apple, яка вважає Крим частиною Російської Федерації.

Сором вам, Apple, — присоромив він компанію у Twitter.

Екс-глава МЗС України Павло Клімкін також відреагував на ситуацію, закликавши українців відмовитися від продукції Apple, якщо вона готова визнати Крим російським.

На думку Клімкіна, представники Apple є «пристосуванцями», а сама компанія не може вважатися брендом номер один. Він також додав, що на чинне керівництво компанії «немає Джобса».

Посольство США звернулося до керівництва Apple з вимогою виправити некоректне позначення Криму в додатках компанії. Відповіді від Apple поки що не надходило.

Водночас Міністерство фінансів США вирішить, чи буде покарана Apple за порушення американського санкційного режиму щодо Росії через її агресію проти України.

Слід нагадати, що навесні 2019 року депутати Держдуми РФ зажадали від російського підрозділу Apple позначити на картах окупований Крим територією Росії, що й відбулося недавно.

У свою чергу міністр закордонних справ України Вадим Пристайко звернувся до Apple, висловивши здивування, що анексований Крим на картах додатку «Погода» в iOS раптово став частиною Росії. Пристайко заявив, що глобальна політика, очевидно, не є сильною стороною цієї компанії.