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Інженери у США розробили новий матеріал для шоломів. Фото: militaryarms.ru

Матеріал-поглинач ударної енергії розробили у США для шоломів (ФОТО)

29 лис 2019, 16:30
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Новий матеріал для шоломів, розроблений вченими зі США, поглинає удари на 27% краще, ніж піниста прокладка з пінопласту.

Щоби збільшити здатність до поглинання ударів, інженери за допомогою 3D-принтера надрукували матеріал із пружною мікроструктурою. Під мікроскопом його волокна нагадують балки Ейфелевої вежі, повідомляє «Хайтек», посилаючись на дослідження в журналі Cell.

Матеріал, який створили вчені, не лише витримує удари, а й здатен відводити тепло та вологу від голови власника шолома.

В існуючих моделях захисних головних уборів між металевим або полімерним шаром і головою власника встановлюється прокладка з пінопласту. Вона поглинає частину ударної сили, чим і захищає голову. За підсумками тестування, новий матеріал поглинає до 27% більше енергії від одного удару, ніж це робить пінопласт із найкращими на сьогоднішній день характеристиками. А під час серії ударів він поглинув на 48% більше ударної енергії.

Новий матеріал для шоломів. Фото: Хайтек

Нещодавно вчені зі США та Китаю створили бездротовий датчик, який дозволяє відчувати дотики на відстані. Його планують використовувати для віртуальної та доповненої реальності.


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