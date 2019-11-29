В центре Лондона застрелили вооруженного ножом нападающего, фото — Guardian

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Ракурс

В центре Лондона днем ​​29 ноября стреляли в вооруженного ножом мужчину. Британские СМИ рассказали, что люди, которые находились на Лондонском мосту, повалили на землю и попытались задержать неизвестного с ножом.

Ему удалось вырваться. В этот момент в него стреляли полицейские, прибывшие на место, сообщили в BBC. Часть медиа пишет о том, что мужчина убит, другие — о том, что его задержали.

В результате нападения ранения получили, по разным данным, 5−6 человек. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии в больницах.

Лондонская полиция впоследствии сообщила о еще одном нападении с применением ножа. Оно произошло также неподалеку моста. Несколько человек ранены, а нападавшего задержали. Силовики эвакуировали и закрыли ближайшую к инциденту станцию ​​метро и вокзал.

Полиция посоветовала людям вблизи места происшествия выполнять указания своих офицеров. Район Боро, который прилегает к мосту, оцеплен полицией.