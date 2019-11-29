МОЗ оновив перелік медичних протипоказань до календаря щеплень. Фото: tyzhden.ua

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Міністерство охорони здоров’я оновило перелік протипоказань до календаря щеплень.

Міністерство юстиції зареєструвало наказ МОЗ із оновленим переліком медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень. Це дозволить гармонізувати законодавство України з порадами Національної технічної групи експертів з питань імунізації, що базуються на рекомендаціях ВООЗ. Про це 29 листопада повідомила прес-служба міністерства.

У МОЗ наголосили, що до затвердженого переліку не додавали нових протипоказань. Медики стверджують, що внесені зміни дозволять надати кваліфіковані послуги майбутньому пацієнтові.

Тепер протипокази для людей із можливою алергічною реакцією на компоненти вакцини класифіковані відповідно до можливих алергенів: яєчного білка, дріжджів, желатину, лактози та латексу. Протипокази для людей із первинним імунодефіцитом були розділені за типами імунодефіциту. Окремо виділили рекомендації для вакцинування людей, які живуть поруч з людиною, яка має важку імуносупресію, імунодефіцит, — зазначили в МОЗ.

Наголошується, що люди з імунодефіцитом повинні уникати підгузків малюка, якого вакцинували ротавірусною вакциною протягом чотирьох тижнів. Щеплення варто робити вагітним або жінкам, які планують вагітність від грипу протягом сезону грипу. Зазначається, що немовлята, які контактують з вагітними, можуть бути щеплені ротавірусною вакциною так само, як і інші малюки, котрі не мають таких контактів.

Окремо винесли питання вакцинації у період лактації. Медики стверджують, що на безпеку жінки, яка годує немовля, чи дитини, яка перебуває на грудному вигодовуванні, не впливає щеплення інактивованими вакцинами або вакцинами, що містять живий вірус.

Абсолютними протипоказами до профілактичних щеплень є порушення імунітету, анафілактичні реакції, тяжкі поствакцинальні реакції, гострі захворювання, неврологічні порушення та інші.

Нагадаємо, у МОЗ спрогнозували, що грип в Україні та ГРВІ в прийдешньому епідемічному сезоні можуть діагностувати майже в 7 млн ​​українців.