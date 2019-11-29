У 2020 році всю територію України оцифрують. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n130157-u-2020-roci-vsu-terytoriu-ukrayiny-ocyfruut-goncharuk.html

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Територію України оцифрують до грудня 2020 року.

Влада вже оголосила міжнародний тендер на здійснення аерофотозйомки. Україна отримає якісні й точні 3D-моделі лісових масивів, виробничих споруд, а також класифікації будівель, рослинності, ліній електромереж. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, 29 листопада повідомляє урядовий портал.

Уся зібрана інформація стане в нагоді в рамках запуску земельної реформи — кадастри природних ресурсів і топографічні карти матимуть достовірні дані про території. Їх використовуватимуть і в проектуванні українських доріг. Це здешевить процес і зекономить час на будівництво, натомість — якість лише зросте, — зазначив глава Кабміну.

Гончарук відзначив, що проведена аерофотозйомка дозволить ефективно зрошувати землі, а влада зможе попереджати наслідки й краще реагувати в разі затоплень, повеней чи землетрусів.

За словами прем'єра, за останні три місяці на публічній кадастровій карті з’явилося шість нових інформаційних шарів, а влада має відомості про 20,9 млн земельних ділянок, площа яких складає 43,8 млн га.

Також Гончарук додав, що за останній тиждень було здійснено 755 перевірок у сфері державного контролю за використанням та охороною земель. Ревізори виявили 301 порушення земельного законодавства, а сума шкоди сягнула 1 млн грн. Порушники у добровільному порядку відшкодували вже майже 700 тис. грн.

Нагадаємо, у листопаді Кабінет міністрів України запустив проект «Ліс у смартфоні». До пілотного проекту e-реєстру заготівлі деревини та онлайн-карти рубок вже підключили шість областей.