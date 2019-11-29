Украину оцифруют в 2020 году. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/n130157-v-2020-godu-vsu-territoriu-ukrainy-ocifruut-goncharuk.html

Ракурс

Территорию Украины оцифруют до декабря 2020 года.

Власти уже объявили международный тендер на осуществление аэрофотосъемки. Украина получит качественные и точные 3D-модели лесных массивов, производственных сооружений, а также классификацию зданий, растительности, линий электросетей. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, 29 ноября сообщает правительственный портал.

Вся собранная информация пригодится в рамках запуска земельной реформы — кадастры природных ресурсов и топографические карты будут иметь достоверные данные о территории. Их будут использовать и в проектировании украинских дорог. Это удешевит процесс и сэкономит время на строительство, а качество только возрастет, — отметил глава Кабмина.

Гончарук добавил, что проведенная аэрофотосъемка позволит эффективно орошать земли, а власть сможет предупреждать последствия и лучше реагировать в случае затоплений, наводнений или землетрясений.

По словам премьера, за последние три месяца на публичной кадастровой карте появилось шесть новых информационных слоев, а власть имеет сведения о 20,9 млн земельных участков, площадь которых составляет 43,8 млн га.

Также Гончарук добавил, что за последнюю неделю было совершено 755 проверок в сфере государственного контроля за использованием и охраной земель. Ревизоры выявили 301 нарушение земельного законодательства, а сумма ущерба достигла 1 млн грн. Нарушители в добровольном порядке возместили уже почти 700 тыс. грн.

Напомним, в ноябре Кабинет министров Украины запустил проект «Лес в смартфоне». К пилотному проекту e-реестра заготовки древесины и онлайн-карты рубок уже подключили шесть областей.