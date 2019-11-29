Минздрав обновил перечень медицинских противопоказаний в календарь прививок. Фото: tyzhden.ua

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Министерство здравоохранения обновило перечень противопоказаний в календарь прививок.

Министерство юстиции зарегистрировало приказ Минздрава с обновленным перечнем медицинских противопоказаний и оговорок к проведению профилактических прививок. Это позволит гармонизировать законодательство Украины с советами Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации, основанных на рекомендациях ВОЗ. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба министерства.

В Минздраве отметили, что в утвержденный перечень не добавляли новых противопоказаний. Медики утверждают, что внесенные изменения позволят оказать квалифицированные услуги будущему пациенту.

Теперь противопоказания для людей с возможной аллергической реакцией на компоненты вакцины классифицированы согласно возможных аллергенов: яичного белка, дрожжей, желатина, лактозы и латекса. Противопоказания для людей с первичным иммунодефицитом были разделены по типам иммунодефицита. Отдельно выделили рекомендации для вакцинации людей, которые живут рядом с человеком, который имеет тяжелую иммуносупрессию, иммунодефицит, — отметили в Минздраве.

Отмечается, что люди с иммунодефицитом должны избегать подгузников малыша, которого прививали ротавирусной вакциной в течение четырех недель. Прививки стоит делать беременным или женщинам, планирующим беременность от гриппа в течение сезона гриппа. Отмечается, что младенцы, которые контактируют с беременными, могут быть привиты ротавирусной вакциной так же, как и другие малыши, которые не имеют таких контактов.

Отдельно вынесли вопрос вакцинации в период лактации. Медики утверждают, что на безопасность женщины, которая кормит младенца, или ребенка, находящегося на грудном вскармливании, не влияют прививки инактивированными вакцинами или вакцинами, содержащими живой вирус.

Абсолютными противопоказаниями к профилактическим прививкам являются нарушения иммунитета, анафилактические реакции, тяжелые поствакцинальные реакции, острые заболевания, неврологические нарушения и другие.

Напомним, в Минздраве спрогнозировали, что грипп в Украине и ОРВИ в грядущем эпидемическом сезоне могут диагностировать почти у 7 млн украинцев.