Полиция назвала терактом нападение в центре Лондона. Фото: flickr.com

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Ракурс

Полиция подтвердила, что нападение на Лондонском мосту 29 ноября было террористическим актом.

Террорист, в которого стреляли правоохранители, погиб от огнестрельных ранений. На подозреваемом силовики обнаружили фальшивое взрывное устройство. Об этом сегодня сообщает SkyNews.

Полиция подтвердила, что нападение было террористическим актом, — пишет СМИ.

Телеканал со ссылкой на собственные источники также сообщил о гибели одной из жертв нападения. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Напомним, 29 ноября в центре Лондона стреляли в вооруженного ножом мужчину. Инцидент произошел на Лондонском мосту, в результате происшествия ранения получили 5−6 человек. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии в больницах.

Лондонская полиция впоследствии сообщила о еще одном нападении с применением ножа. Он произошел также неподалеку от моста. Несколько человек ранены, а нападавшего задержали. Силовики эвакуировали и закрыли ближайшую к инциденту станцию метро и вокзал.