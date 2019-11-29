«Укроборонпром» може потрапити від санкції США. Фото: 24tv.ua

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«Укроборонпром» може потрапити під пакет санкцій Сполучених Штатів Америки.

Під обмеження «Укроборонпром» може потрапити у тому разі, якщо китайські компанії Skyrizon та Xinwei зможуть придбати українську компанію «Мотор Січ». У такому разі США можуть накласти санкції на підставі того, що китайські компанії поставляють продукцію підсанкційним російським корпораціям. Про це 29 листопада заявив це голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв у інтерв’ю «Радіо НВ».

Можна опинитися в повністю абсурдної ситуації, коли китайська сторона разом з «Укроборонпромом» отримала б контроль над цим підприємством. При цьому США можуть знайти підтвердження того, що китайська сторона присутня в ланцюжку поставок «Вертольотам Росії» — і виникне кафкіанська ситуація, коли «Укроборонпром» і «Мотор Січ» виявляться в американських антиросійських санкціях" - припустив посадовець.

На думку Терентьєва, таким чином американські санкції можуть загрожувати усім компаніям та банкам, які пов’язані з «Укроборонпромом». Тому глава АМКУ наголосив, що державі варто приймати це до уваги під час продажу підприємства.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки намагаються перешкодити покупці української компанії «Мотор Січ» групою китайських компаній. Переговори про купівлю підприємства, яке спеціалізується на ремонті й сервісному обслуговуванні авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, веде неофіційний радник президента США Дональда Трампа Ерік Прінс.