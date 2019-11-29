«Укроборонпром» может попасть от санкции США. Фото: 24tv.ua

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«Укроборонпром» может попасть под пакет санкций Соединенных Штатов Америки.

Под ограничения «Укроборонпром» может попасть в том случае, если китайские компании Skyrizon и Xinwei смогут приобрести украинскую компанию «Мотор Сич». В таком случае США могут наложить санкции на основании того, что китайские компании поставляют продукцию российским корпорациям, против которых введены санкции. Об этом 29 ноября заявил глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев в интервью «Радио НВ».

Можно оказаться в полностью абсурдной ситуации, когда китайская сторона вместе с «Укроборонпромом» получила бы контроль над этим предприятием. При этом США могут найти подтверждение того, что китайская сторона присутствует в цепочке поставок «Вертолетам России» — и возникнет кафкианская ситуация, когда «Укроборонпром» и «Мотор Сич» окажутся в американских антироссийских санкциях, — предположил чиновник.

По мнению Терентьева, таким образом американские санкции могут грозить всем компаниям и банкам, связанным с «Укроборонпромом». Поэтому глава АМКУ подчеркнул, что государству следует принимать это во внимание при продаже предприятия.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки пытаются помешать покупке украинской компании «Мотор Сич» группой китайских компаний. Переговоры о покупке предприятия, которое специализируется на ремонте и сервисном обслуживании авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, ведет неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс.