Александр Онищенко вернется в Украину в декабре. Фото: zn.ua

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Александр Онищенко, экс-народный депутат, может вернуться в Украину в следующем месяце.

Сам бывший фигурант «газового дела» подтвердил намерение вернуться в Украину в декабре. Он выслал журналистам билет на рейс Ryanair 13 декабря из Барселоны в Киев. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на слова Онищенко.

Также экс-нардеп показал документы, в которых говорится о согласии сдаться властям по указанию правоохранителей Украины и Испании, а также Интерпола. Онищенко признался, что сейчас живет в испанском селе.

Издание отмечает, что полет на самолете лоукостера Ryanair не слишком соответствует Онищенко, поскольку бывший политик привык к более роскошному образу жизни.

Как известно, экс-нардепа Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа. Правоохранители считают, что его действия нанесли государству убытки на сумму около 3 млрд грн.

Напомним, недавно глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что бывшего нардепа Александра Онищенко могут экстрадировать в страну из Испании в декабре.