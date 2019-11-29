Олександр Онищенко повернеться в Україну у грудні. Фото: zn.ua

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Олександр Онищенко, екс-народний депутат, може повернутися до України наступного місяця.

Сам колишній фігурант «газової справи» підтвердив намір повернутися до України в грудні. Він вислав журналістам квиток на рейс Ryanair 13 грудня з Барселони в Київ. Про повідомляє видання Kyiv Post із посиланням на слова Онищенка.

Також екс-нардеп показав документи, в яких йдеться про згоду здатися владі за вказівкою правоохоронців України та Іспанії, а також Інтерполу. Онищенко зізнався, що наразі мешкає в іспанському селі.

Видання відзначає, що політ на літаку лоукостера Ryanair не надто відповідає Онищенку, оскільки колишній політик звик до більш розкішного способу життя.

Як відомо, екс-нардепа Онищенка підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу. Правоохоронці вважають, що його дії завдали державі збитків на суму близько 3 млрд грн.

Нагадаємо, нещодавно глава Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що колишнього нардепа Олександра Онищенка можуть екстрадувати в країну з Іспанії в грудні.