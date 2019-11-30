Дело Гандзюк: заговорил ключевой фигурант, фото — BBC

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Ракурс

Ключевой фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк заговорил. Алексей Левин, которого больше года разыскивает полиция, может знать имя заказчика преступления против херсонской активистки.

Левин выехал из страны в августе 2019 года. В декабре СБУ назвала его официальным подозреваемым и объявила в розыск. Алексей Левин-Москаленко, по словам экс-генпрокурора Юрия Луценко, ранее уже был осужден вместе с отцом, его отец получил пожизненный срок, а сын — 15 лет. Их обвинили в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области. Общее количество доказанных убийств — 15 человек. Левин досрочно вышел по закону Савченко.

«Слідству.Інфо» удалось получить его показания. Левин согласился сделать аудиозапись ответов на присланные СМИ вопросы. В них он вспоминает об участии Игоря Павловского в планировании преступления (следствие считало его одним из организаторов), который тесно контактировал с исполнителями. Именно в его офисе обсуждали планы навредить херсонской активистке. Павловскому сейчас инкриминируют замалчивания преступления.

В ответах журналистам Левин сообщает о том, что история началась с того, что Гандзюк поддержала митинг в Херсоне, который организовали другие активисты — Александр Цегельник и покойный Сармат (застреленный в прошлом году атошник из Бердянска).

В июле 2018 года возле ОГА в Херсоне состоялся митинг против сожжения и незаконной вырубки леса. Именно уничтожение древесины в регионе следствие считает основным мотивом нападения на Гандзюк. Павловский имел личную неприязнь к Цегельнику и считал личными врагами всех, кто его поддерживает.

Во время встречи в офисе пять человек планировали, как отомстить Гандзюк. Обсуждали разные варианты: облить зеленкой или нечистотами, бросить женщину в мусорный бак.

Как я понял, она их достала. Они считали, что она якобы на их стороне, а она оказалась не на их стороне, а на стороне Цегельныка. Это очень сильно разозлило, так как Цегельник — едва ли не кровный враг Павловского, хоть он Гандзюк лично, как и я, не знал, — говорится в записях Левина.

День нападения (31 июля 2018 года) для Левина, по его словам, был привычным и о трагедии он узнал из СМИ. Впоследствии состоялась его встреча с Павловским и Сергеем Торбиным — еще одним фигурантом дела. Они просили у него помощи — автомобиль на Киев и деньги.

В тот день полиция задержала часть нападавших. Об этом узнал один из исполнителей — Владимир Васянович, который рассказал об этом их куратору Торбину. Именно эти лица в доме Павловского просили Левина помочь им скрыться. На следующий день Левин уехал из страны.

Напомним, что на Гандзюк напали в конце июля прошлого года. Ее облили концентрированной серной кислотой. Через несколько месяцев она умерла. Следствие поймало и наказало пятерых исполнителей преступления.