Увольнение Кривоноса: генерал отреагировал на решение Зеленского, фото — Фейсбук С.Кривоноса

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Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос отреагировал на свое увольнение из двух оборонительных комиссий.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил генерал-майора, заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса с Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и из межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Вечер перестает быть скучным. Секретарь СНБО, которого предыдущие пять лет войны не было видно и слышно ни на фронте, ни в тылу, все же протолкнул подписание указа, — написал Кривонос у себя в Фейсбук.

Он пообещал рассказать о «личных выводах» позже, но заявил, что причиной увольнения является нежелание «определенных должностных лиц» реализовать программы по повышению обороноспособности Украины «Пять шагов».

И вообще — превратили СНБО из Совета национальной безопасности и обороны Украины в посмешище с клоунами. Продолжаю работать для Украины! — написал Кривонос.

Боевого генерала назначил в СНБО пятый президент Украины Петр Порошенко весной этого года. Генерал Кривонос — первый заместитель командующего Сил специальных операций ВС Украины. В марте этого года Порошенко назначил его вместо Олега Гладковского на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.