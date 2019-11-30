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Звільнення Кривоноса: генерал відреагував на рішення Зеленського, фото — Фейсбук С.Кривоноса
Перетворили РНБО на клоунаду: Кривонос відреагував на своє звільнення з двох оборонних комісійhttps://racurs.ua/ua/n130168-peretvoryly-rnbo-na-klounadu-kryvonis-vidreaguvav-na-svoie-zvilnennya-z-dvoh-oboronnyh-komisiy.htmlРакурс
Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос відреагував на своє звільнення з двох оборонних комісій.
Учора президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив генерал-майора, заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса із Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю і з міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.
Вечір перестає бути нудним. Секретар РНБО, якого попередні п‘ять років війни не було видно і чути ні на фронті, а ні в тилу, таки проштовхнув підписання указу, — написав Кривоніс у себе у Фейсбук.
Він пообіцяв розповісти про «особисті висновки» згодом, але заявив, що причиною звільнення є небажання «певних посадовців» реалізувати програми з підвищення обороноздатності України «П'ять кроків».
І взагалі — перетворили РНБО з Ради національної безпеки та оборони України на посміховисько з клоунами. Продовжую працювати і буду задля України! — написав Кривоніс.
Бойового генерала призначив у РНБО п’ятий президент України Петро Порошенко навесні цього року. Генерал Кривонос — перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗС України. У березні цього року Порошенко призначив його замість Олега Гладковського на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
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