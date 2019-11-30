Звільнення Кривоноса: генерал відреагував на рішення Зеленського, фото — Фейсбук С.Кривоноса

https://racurs.ua/ua/n130168-peretvoryly-rnbo-na-klounadu-kryvonis-vidreaguvav-na-svoie-zvilnennya-z-dvoh-oboronnyh-komisiy.html

Ракурс

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос відреагував на своє звільнення з двох оборонних комісій.

Учора президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив генерал-майора, заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса із Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю і з міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

Вечір перестає бути нудним. Секретар РНБО, якого попередні п‘ять років війни не було видно і чути ні на фронті, а ні в тилу, таки проштовхнув підписання указу, — написав Кривоніс у себе у Фейсбук.

Він пообіцяв розповісти про «особисті висновки» згодом, але заявив, що причиною звільнення є небажання «певних посадовців» реалізувати програми з підвищення обороноздатності України «П'ять кроків».

І взагалі — перетворили РНБО з Ради національної безпеки та оборони України на посміховисько з клоунами. Продовжую працювати і буду задля України! — написав Кривоніс.

Бойового генерала призначив у РНБО п’ятий президент України Петро Порошенко навесні цього року. Генерал Кривонос — перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗС України. У березні цього року Порошенко призначив його замість Олега Гладковського на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.