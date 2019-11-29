Кадрові рішення Зеленського: президент звільнив генерала Кривоноса із комісії, яка курує обороноздатність України, фото — BBC

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Президент України Володимир Зеленський звільнив генерал-майора, заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса із комісії, яка курує обороноздатність України.

В тексті указі, який сьогодні з’явився на сайті глави держави, йдеться про виведення Кривоноса з персонального складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, а також про його увільнення від виконання обов’язків голови цієї комісії.

Крім того, Кривонос припинив виконувати обов’язки голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

Бойового генерала призначив у цей орган п’ятий президент України Петро Порошенко навесні цього року. 9 квітня Порошенко призначив його головою комісії з військово-технічного співробітництва та експортного контролю, а 7 травня Кривонос став керівником новоствореної міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

Генерал Кривонос — перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗС України. У березні цього року Порошенко призначив його замість Олега Гладковського на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

У 2014 році він особисто командував обороною Краматорського аеродрому, котра позначилася значними втратами нападників. Згодом був начальником Управління спеціальних операцій Генерального штабу, першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗС України.