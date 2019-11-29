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Кадровые решения Зеленского: президент уволил генерала Кривоноса из комиссии, которая курирует обороноспособность Украины, фото — BBC

Зеленский уволил генерала Кривоноса из комиссии, которая курирует обороноспособность Украины

29 ноя 2019, 21:51
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-майора, заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса из комиссии, которая курирует обороноспособность Украины.

В тексте указе, который сегодня появился на сайте главы государства, говорится о выводе Кривоноса из персонального состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, а также о его увольнении от исполнения обязанностей председателя этой комиссии.

Кроме того, Кривонос прекратил исполнять обязанности главы межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Боевого генерала назначил в этот орган пятый президент Украины Петр Порошенко весной этого года. 9 апреля Порошенко назначил его председателем комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю, а 7 мая Кривонос стал руководителем межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Генерал Кривонос — первый заместитель командующего Сил специальных операций ВС Украины. В марте этого года Порошенко назначил его вместо Олега Гладковского на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В 2014 году он лично командовал обороной Краматорского аэродрома, впоследствии был начальником Управления специальных операций Генерального штаба, первым заместителем командующего Сил специальных операций ВС Украины.

Источник: Ракурс


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