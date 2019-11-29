Газовая война с Россией: «Нафтогаз» рассказал о прямых переговорах с «Газпромом», фото — DW

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В НАК «Нафтогаз Украины» прокомментировали вчерашние прямые двусторонние газовые переговоры с россиянами, которые состоялись в Вене. Министерская встреча между энергетическими ведомствами Украины и России вызвала опасения в том, что Москва может убедить Киев пойти на уступки.

В «Нафтогазе» заверили: двусторонние встречи не является чем-то уникальным в формате трехсторонних газовых переговоров с россиянами, которые ведутся при участии Еврокомиссии с 2014 года. Киев сообщил, что Еврокомиссия согласовала встречу, а конечные решения будут приниматься в трехстороннем формате.

Напомним, что вчера в Вене встречались руководители Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины, специалисты из «Нафтогаза» и будущего оператора украинской ГТС. Россиян представляли их чиновники и руководство «Газпрома».

«Нафтогаз» рассказал, что получил от россиян комментарии относительно договора о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Киев ожидал это еще с сентября, когда передал документ «Газпрому» на трехсторонней встрече.

Такой договор является первым шагом к продолжению транзита, хотя до окончательного решения еще далеко. Трехстороннюю встречу, запланированную на сегодня, перенесли именно для того, чтобы специалисты обеих операторов проанализировали комментарии и договорились по тексту соглашения, — говорится в заявлении «Нафтогаза».

Украинская сторона предостерегает, что «тактика российской стороны часто меняется», поэтому она «качественно подготовилась к этой зиме» и загнать Киев в угол невозможно.

18 ноября «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа через территорию Украины на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год. Россияне назвали условиями этого отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Это произошло на фоне новой победы Киева в Стокгольмском арбитраже. «Нафтогаз» настаивает на необходимости заключения соответствующего европейским правилам нового транзитного контракта с между «Газпромом» и вновь созданным оператором газотранспортной системы Украины.