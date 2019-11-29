Газова війна з Росією: «Нафтогаз» розповів про прямі переговори із «Газпромом», фото — DW

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В НАК «Нафтогаз України» прокоментували вчорашні прямі двосторонні газові переговори з росіянами, які відбулися у Відні. Міністерська зустріч між енергетичними відомствами України та Росії викликала побоювання у тому, що Москва може переконати Київ поступитися попередніми перемогами.

У «Нафтогазі» запевнили: двосторонні зустрічі не є чимось унікальним в форматі тристоронніх газових переговорів з росіянами, які ведуться за участі Єврокомісії з 2014 року. Київ повідомив, що Єврокомісія узгодила зустріч, а кінцеві рішення будуть ухвалюватися в тристоронньому форматі.

Нагадаємо, що вчора у Відні зустрічалися керівники Міністерство енергетики та захисту довкілля України, фахівці з «Нафтогазу» та майбутнього оператора української ГТС. Росіян представляли їхні урядовці та керівництво «Газпрому».

«Нафтогаз» розповів, що отримав від росіян коментарі щодо договору про приєднання мереж (interconnection agreement), який має бути укладений у відповідності до європейських правил. Київ очікував на це ще з вересня, коли передав документ «Газпрому» на тристоронній зустрічі.

Такий договір є першим кроком до продовження транзиту, хоча до кінцевого рішення ще далеко. Тристоронню зустріч, заплановану на сьогодні, перенесли саме для того, щоб фахівці обох операторів проаналізували коментарі і дійшли згоди по тексту угоди, — йдеться у заяві «Нафтогазу».

Українська сторона застерігає, що «тактика російської сторони змінюється кілька разів», тому «якісно підготувалися до цієї зими» і загнати Київ в кут неможливо.

Нагадаємо, що 18 листопада «Газпром» направив «Нафтогазу України» офіційну пропозицію про продовження терміну дії існуючого контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України на один рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік. Росіяни назвали умовами цього відмову обох сторін від взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.

Це відбулося на фоні нової перемоги Києва у Стокгольмському арбітражі. «Нафтогаз» наполягає на необхідності укладення відповідного європейським правилам нового транзитного контракту між «Газпромом» і новоствореним оператором газотранспортної системи України.