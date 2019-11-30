У Києві підірвали «Ощадбанк», фото — Еспресо

https://racurs.ua/ua/n130167-u-kyievi-pidirvaly-i-pograbuvaly-oschadbank-foto-video.html

Ракурс

У Києві двоє невідомих підірвали відділення «Ощадбанку». Це сталося на вулиці Ентузіастів.

Вибух у Дніпровському районі столиці пролунав у ніч з 29 на 30 листопада. «Еспресо» повідомляє про те, що поліція розшукує двох чоловіків.

Припускають, що грабіжники використали не вибухівку, а балон з газом, щоб вивести з ладу банкомат. Його пограбовано: забрано касети з грошима. Про суму, яку винесли з банку, наразі невідомо.

Вибух був настільки сильним, що хвиля віднесла уламки на відстань до 20 метрів, деякі з них долетіли аж до проїжджої частини вулиці. Скляна вітрина вилетіла назовні, а у самому приміщенні відділення впала на підлогу підвісна стеля.

Поліція Києва запровадила план «Сирена» і розшукує автомобіль Volkswagen універсал темного кольору з двома невідомими.

«Ракурс» учора повідомляв про аналогічний злочин, який скоїли на Харківщині. Там невідомі підірвали банкомат у місті Первомайську.