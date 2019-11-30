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У Києві підірвали «Ощадбанк», фото — Еспресо
У Києві підірвали і пограбували «Ощадбанк» (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n130167-u-kyievi-pidirvaly-i-pograbuvaly-oschadbank-foto-video.htmlРакурс
У Києві двоє невідомих підірвали відділення «Ощадбанку». Це сталося на вулиці Ентузіастів.
Вибух у Дніпровському районі столиці пролунав у ніч з 29 на 30 листопада. «Еспресо» повідомляє про те, що поліція розшукує двох чоловіків.
Припускають, що грабіжники використали не вибухівку, а балон з газом, щоб вивести з ладу банкомат. Його пограбовано: забрано касети з грошима. Про суму, яку винесли з банку, наразі невідомо.
Вибух був настільки сильним, що хвиля віднесла уламки на відстань до 20 метрів, деякі з них долетіли аж до проїжджої частини вулиці. Скляна вітрина вилетіла назовні, а у самому приміщенні відділення впала на підлогу підвісна стеля.
Поліція Києва запровадила план «Сирена» і розшукує автомобіль Volkswagen універсал темного кольору з двома невідомими.
«Ракурс» учора повідомляв про аналогічний злочин, який скоїли на Харківщині. Там невідомі підірвали банкомат у місті Первомайську.
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