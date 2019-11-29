Головні новини 29 листопада: новий зашквар «слуг народу», різанина в Лондоні та Гаазі і газова пропозиція Путіна, фото — "24 канал"

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Головними новинами п’ятниці, 29 листопада, став новий скандал з депутатами «Слуги народу», два випадки різанини в Лондоні та Гаазі, а також пропозиція Путіна обговорити газові питання під час «нормандського» саміту.

Володимир Путін вустами свого речника Дмитра Пєскова запропонував «причепити» до саміту в нормандському форматі 9 грудня обговорення газових питань. Це сталося наступного дня після початку перших за багато років прямих газових переговорів між Москвою і Києвом.

Сьогодні у столиці Великої Британії та в Гаазі (Нідерланди) сталися два випадки різанини. В Лондоні поліція заявила про терористичний акт, причому загинули дві жертви нападника. У Гаазі невідомий з ножем напав на людей у торговому центрі.

У мережі та в політикумі сьогодні обговорювали також скандальну заяву нардепа від «Слуги народу», колишнього журналіста «1+1» Василевської-Смаглюк. Вчора в ефірі одного з телеканалів вона заявила, що, на її думку, в Україні потрібно «трошки приглушити» свободу слова, «з поваги до інституту президентства».