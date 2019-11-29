Главные новости 29 ноября: новый скандал «слуг народа», резня в Лондоне и Гааге и газовое предложение Путина, фото — "24 канал"

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Главными новостями пятницы, 29 ноября, стал новый скандал с депутатами «Слуги народа», два случая резни в Лондоне и Гааге, а также предложение Путина обсудить газовые вопросы во время «нормандского» саммита.

Владимир Путин устами своего представителя Дмитрия Пескова предложил «прицепить» к саммиту в нормандском формате 9 декабря обсуждение газовых вопросов. Это произошло на следующий день после начала первых за много лет прямых газовых переговоров между Москвой и Киевом.

Сегодня в столице Великобритании и в Гааге (Нидерланды) произошли два случая резни. В Лондоне полиция заявила о террористическом акте, причем погибли две жертвы нападающего. В Гааге неизвестный с ножом напал на людей в торговом центре.

В сети и в политикуме сегодня обсуждали также скандальное заявление нардепа от «Слуги народа», бывшего журналиста «1+1» Василевской-Смаглюк. Вчера в эфире одного из телеканалов она заявила, что, по ее мнению, в Украине нужно «немножко приглушить» свободу слова, «из уважения к институту президентства».