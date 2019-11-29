Евгения Кравчук, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n130138-v-sluge-naroda-otreagirovali-na-predlojenie-ih-nardepa-priglushit-svobodu-slova-v-ukraine.html

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В политсиле «Слуга народа» отреагировали на слова народного депутата из их фракции Ольги Василевской-Смаглюк, которая в эфире одного из телеканалов заявила, что, по ее мнению, в Украине нужно «немножко приглушить» свободу слова, «из уважения к институту президентства».

Заместитель председателя фракции Евгения Кравчук подчеркнула, что Василевская-Смаглюк не входит в состав профильных комитетов (свободы слова или гуманитарной и информационной политики), поэтому ее слова нельзя трактовать как официальную позицию фракции, сообщает агентство «РБК-Украина».

Также Кравчук отметила, что фракция не обсуждала слова Василевской-Смаглюк.

Если спросите меня лично, я считаю это личным мнением госпожи Василевской-Смаглюк, которое, к тому же, было вырвано из контекста, — подчеркнула Кравчук.

Василевская-Смаглюк на своей странице в социальной сети Фесйбук также заявила, что ее слова были вырваны из контекста.

Напомним, это скандальное заявление Василевская-Смаглюк сделала вчера в эфире телеканала «Настоящее время» при обсуждении ситуации с уголовным производством в отношении народного депутата София Федина и волонтера Маруси Звиробий.