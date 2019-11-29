Євгенія Кравчук, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n130138-u-sluzi-narodu-vidreaguvaly-na-propozyciu-yih-nardepa-pryglushyty-svobodu-slova-v-ukrayini.html

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У політсилі «Слуга народу» відреагували на слова народного депутата з їхньої фракції Ольги Василевської-Смаглюк, котра в ефірі одного з телеканалів заявила, що, на її думку, в Україні потрібно «трошки приглушити» свободу слова, «з поваги до інституту президентства».

Заступник голови фракції Євгенія Кравчук наголосила, що Василевська-Смаглюк не входить до складу профільних комітетів (свободи слова чи гуманітарної та інформаційної політики), тож її слова не можна трактувати як офіційну позицію фракції, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Також Кравчук зазначила, що фракція не обговорювала слова Василевскої-Смаглюк.

Якщо запитаєте мене особисто, я вважаю це особистою думкою пані Василевської-Смаглюк, яка, крім того, була вирвана з контексту, — наголосила Кравчук.

Василевська-Смаглюк на своїй сторінці в соціальній мережі Фесйбук також заявила, що її слова були вирвані з контексту.

Нагадаємо, цю скандальну заяву Василевська-Смаглюк зробила вчора в ефірі телеканалу «Настоящее время» під час обговорення ситуації з кримінальним провадженням щодо народного депутата Софії Федини та волонтера Марусі Звіробій.