Путін та Зеленський можуть обговорити газовий контракт у Парижі. Фото: ТСН

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Володимир Путін та Володимир Зеленський, президенти Росії та України, на переговорах в Парижі під час саміту в нормандському форматі 9 грудня можуть обговорити газовий контракт.

Наразі триває двосторонній процес, про який домовилися глави держав під час нещодавньої телефонної розмови. Наразі невідома ціна російського газу для України, тривають переговори Києва та Москви. Про це 29 листопада заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передають «Вести».

Якщо будуть залишатися проблемні питання, з яким не вдалося домовитися, то президенти зможуть використати зустріч в Парижі, де вони так чи інакше будуть мати можливість удвох поспілкуватися, з тим, щоб торкнутися там і газову тематику, — зазначив прес-секретар Путіна.

Нагадаємо, днями РФ та Україна у Відні провели двосторонню «газову зустріч» на найвищому рівні. За підсумками переговорів сторони заявили, що «готові до інтенсифікації спільної роботи в двосторонньому форматі».

Як відомо, 18 листопада «Газпром» направив «Нафтогазу України» офіційну пропозицію про продовження терміну дії існуючого контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України на один рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік. У Москві хочуть, щоб обидві сторони відмовилися від взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинили всі судові розгляди.

Натомість «Нафтогаз» наполягає на необхідності укладення відповідного європейським правилам нового транзитного контракту між «Газпромом» і новоствореним оператором газотранспортної системи України.