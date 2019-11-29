Мін’юст планує дозволити нотаріусам реєструвати шлюб та розлучення. Фото: gaevsky.org.ua

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Реєстрація шлюбу та розлучення в Україні буде проводитися в нотаріальних конторах. Повноваження щодо цих процедур Міністерство юстиції планує надати нотаріусам.

Зараз Верховна Рада разом із Мін’юстом займаються питанням розширення повноважень нотаріусів, заявив міністр юстиції Денис Малюська під час презентації «дорожньої карти» Мін’юсту, пише урядовий портал.

Для нотаріусів чиновники збираються запровадити спеціальні електронні сервіси. Вони значно спростять роботу цих фахівців із засвідченням документів. Мається на увазі запровадження системі Е-нотаріат та розвиток електронного документообігу.

Чиновники уточюють, що нотаріуси зможуть навіть засвідчувати web-сторінки.

Нагадаємо, що нотаріусам України дозволять видавати електронні довіреності. Відповідний законопроект буде поданий Кабміном у парламент найближчим часом. За допомогою цієї ініціативи влада планує продовжувати боротьбу з рейдерством.