Протести в Грузії: в центрі Тбілісі поліція затримала лідерів опозиції

Під час протестів у Грузії, фото: «Новости-Грузия»

https://racurs.ua/ua/n130136-protesty-v-gruziyi-v-centri-tbilisi-policiya-zatrymala-lideriv-opozyciyi.html

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В центрі столиці Грузії Тбілісі поліція затримала кількох лідерів опозиції.

Затримання відбулися під час протестної акції біля розташованої там Національної парламентської бібліотеки, повідомляє видання «Новости-Грузия».

Серед затриманих — колишній мер Тбілісі Гігі Углава та ще кілька лідерів опозиційної партії.

Згодом у Міністерстві внутрішніх справ Грузії підтвердили затримання шістьох осіб під час цієї акції. Причинами затримання в поліції вказують невиконання законних вимог правоохоронців та дрібне хуліганство.

У Національній парламентській бібліотеці голова Мін’юсту Грузії Теє Цулукіані проводила захід з приводу 30-річчя конвенції ООН з прав дитини.

Зазначається, що правоохоронці перекрили вулицю, якою рухалася колона мітингувальників, а самі затримання відбувалися в два етапи — коли Цулукіані приїжджала та від’їжджала з бібліотеки.

Протести в Грузії розпочалися після провалу владою виборчої реформи два тижні тому. У них беруть участь 25 опозиційних партій та рухів.

Нагадаємо, у Тбілісі поліція побудувала «берлінську стіну», щоб захистити парламент від мітингувальників.