Протесты в Грузии: в центре Тбилиси полиция задержала лидеров оппозиции

Во время протестов в Грузии, фото: «Новости-Грузия»

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В центре столицы Грузии Тбилиси полиция задержала нескольких лидеров оппозиции.

Задержание состоялось во время акции протеста у расположенной там Национальной парламентской библиотеки, сообщает издание «Новости-Грузия».

Среди задержанных — бывший мэр Тбилиси Гиги Углава и еще несколько лидеров оппозиционной партии.

Впоследствии в Министерстве внутренних дел Грузии подтвердили задержание шести человек во время этой акции. Причинами задержания в полиции указывают невыполнение законных требований правоохранителей и мелкое хулиганство.

В Национальной парламентской библиотеке глава Минюста Грузии Тее Цулукиани проводила мероприятие по поводу 30-летия Конвенции ООН по правам ребенка.

Отмечается, что правоохранители перекрыли улицу, по которой двигалась колонна митингующих, а сами задержания происходили в два этапа — когда Цулукиани приезжала и уезжала из библиотеки.

Протесты в Грузии начались после провала властью избирательной реформы две недели назад. В них принимают участие 25 оппозиционных партий и движений.

Напомним, в Тбилиси полиция построила «берлинскую стену», чтобы защитить парламент от митингующих.