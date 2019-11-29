Протесты в Грузии: в центре Тбилиси полиция задержала лидеров оппозиции

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Во время протестов в Грузии, фото: «Новости-Грузия»
Протесты в Грузии: в центре Тбилиси полиция задержала лидеров оппозицииhttps://racurs.ua/n130136-protesty-v-gruzii-v-centre-tbilisi-policiya-zaderjala-liderov-oppozicii.htmlРакурс
В центре столицы Грузии Тбилиси полиция задержала нескольких лидеров оппозиции.
Задержание состоялось во время акции протеста у расположенной там Национальной парламентской библиотеки, сообщает издание «Новости-Грузия».
Среди задержанных — бывший мэр Тбилиси Гиги Углава и еще несколько лидеров оппозиционной партии.
Впоследствии в Министерстве внутренних дел Грузии подтвердили задержание шести человек во время этой акции. Причинами задержания в полиции указывают невыполнение законных требований правоохранителей и мелкое хулиганство.
В Национальной парламентской библиотеке глава Минюста Грузии Тее Цулукиани проводила мероприятие по поводу 30-летия Конвенции ООН по правам ребенка.
Отмечается, что правоохранители перекрыли улицу, по которой двигалась колонна митингующих, а сами задержания происходили в два этапа — когда Цулукиани приезжала и уезжала из библиотеки.
Протесты в Грузии начались после провала властью избирательной реформы две недели назад. В них принимают участие 25 оппозиционных партий и движений.
Напомним, в Тбилиси полиция построила «берлинскую стену», чтобы защитить парламент от митингующих.
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