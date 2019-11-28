Протесты в Тбилиси: полиция возвела новую "Берлинскую стену", чтобы защитить парламент от митингов, фото — Фейсбук-сообщество Eastern Caucasus.

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В центре Тбилиси 28 ноября полиция построила металлическое ограждение. Правоохранители оградили им прилегающие к парламенту страны улицы, чтобы не пустить к нему митингующих.

Протестующие назвали это новшество силовиков «Берлинской стеной». Об этом сообщило Фейсбук-сообщество Eastern Caucasus.

Аналогичным забором закрыли улицу, на которой размещена администрация президента Грузии. Перекрытие улиц «Берлинской стеной» продлится до прекращения протестов в столице. По улицам города могут передвигаться только местные жители, которых пропускают через забор с помощью специальных дверей в нем. Протестующие стучат по забору и считают, что силовики помогли им забаррикадироваться.

Хочу поздравить власть с этим чудом. Берлинская стена в грузинской столице? Они придумали такой идиотизм, который даже в России не делают, — заявил представитель партии «Единое национальное движение» Гиоргий Барамидзе.

Напомним, что с середины ноября в Тбилиси продолжаются протесты, вызванные провалом голосования за избирательную реформу. Несмотря на обещания властей, которые она давала летом, парламент не изменил избирательную систему и не ликвидировал мажоритарные округа. Для принятия законопроекта о парламентских выборах-2020 по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером в грузинском парламенте не хватило 12 голосов.

Во время нескольких митингов вблизи парламента силовики задержали несколько десятков демонстрантов и применили водометы.