Протести у Тбілісі: поліція звела нову "Берлінську стіну", щоб захистити парламент від мітингів, фото — Фейсбук-спільнота Eastern Caucasus.

https://racurs.ua/ua/n130107-novu-berlinsku-stinu-zvely-u-tbilisi-schob-zahystyty-parlament-vid-protestiv-foto.html

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У середмісті Тбілісі 28 листопада поліція побудувала металеву огорожу. Правоохоронці огородили нею прилеглі до парламенту країни вулиці, щоб не пустити до нього мітингарів.

Протестувальники назвали цю новацію силовиків новою «берлінською стіною». Про це повідомила Фейсбук-спільнота Eastern Caucasus.

Аналогічним парканом закрили вулицю, на якій розміщена адміністрація президента Грузії. Перекриття вулиць «Берлінською стіною» триватиме до припинення протестів у столиці. Вулицями міста можуть пересуватися тільки місцеві мешканці, яких пропускають через огорожу за допомогою спеціальних дверей у ній. Протестувальники стукають по паркану і вважають, що силовики допомогли їм забарикадуватися.

Хочу привітати владу з цим дивом. Берлінська стіна у грузинській столиці? Вони вигадали такий ідіотизм, який навіть у Росії не роблять, — заявив представник партії «Єдиний національний рух» Гіоргій Барамідзе.

Нагадаємо, що із середини листопада у Тбілісі тривають протести, спричинені провалом голосування за виборчу реформу. Попри обіцянки влади, які вона давала влітку, парламент не змінив виборчу систему та не ліквідував мажоритарні округи. Для ухвалення законопроекту про парламентські вибори-2020 за пропорційною системою з нульовим виборчим бар'єром у грузинському парламенті не вистачило 12 голосів.

Під час кількох мітингів поблизу парламенту силовики затримали кілька десятків демонстрантів і застосували водомети.