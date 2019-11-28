Біологи показали найбільшу в історії зграю морських черепах, фото: pixabay

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Ракурс

Найбільша зграя морських черепах зафіксована у Національному заповіднику дикої природи Коста-Ріки.

Біолог Ванеса Безі розповіла подробиці. Відео опубліковано на YouTube.

Сотні тисяч оливкових морських черепах, за її словами, це дуже рідкісне явище. Черепахи збираються в океані перед тим як відкласти яйця на пляжі.

На відео вони схожі на бампери від автомобілів, — заявила вона.

Оливковим черепахам постійно загрожують туристи. Люди, які подорожують, заважають тваринам.

Зграї оливкових черепах рідко можна бачити у інших країнах. Національний заповідник дикої природи Коста-Ріки вважається одним з небагатьох таких місць у світі.

Раніше вчені заявили, що тварини не встигають адаптуватися до змін клімату. Такого висновку дійшла міжнародна група з понад 60 вчених, котрі проаналізували низку наукових робіт з цієї тематики.