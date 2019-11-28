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Ракурс
Падіння Меркель: відео конфузу, фото — скріншот відео

Меркель впала перед виступом у Берліні (ВІДЕО)

28 лис 2019, 18:42
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель спіткнулася і впала на Берлінській конференції із торгівлі і цифрової безпеки. Лідер ФРН спіткнулася, коли піднімалася на сцену. Вона впала на коліна, але швидко опанувала себе, піднялася і пройшла до мікрофона.

Відразу після неприємності Меркель пожартувала, що не помітила сходинки, але наступного разу обов’язково ними скористається. На кадрах видно, як німецький політик потрапляє в халепу, коли піднімається на сцену.

Меркель під час виступу розповіла, що у Світовій організації торгівлі потрібно проводити зміни. У зв’язку з цим вона звернулася до представників німецької промисловості і торгових палат.

Цього року це не перший подібний інцидент із канцлером Німеччини. Влітку кілька разів викликало занепокоєння здоров’я Меркель. У червні світ жахнувся від відео із зустрічей канцлера із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером, а також з президентом України Володимиром Зеленським. На них було видно, що Меркель сильно трясло. Канцлер пояснила це зневодненням.

Під час зустрічі у липні з новим прем'єром Данії Метте Фредерікс канцлер Німеччини змінила протокол проведення церемонії й обидва лідера приймали парад почесної варти сидячи.

Джерело: Ракурс


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