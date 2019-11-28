Падение Меркель: видео конфуза, фото — скриншот видео

https://racurs.ua/n130105-merkel-upala-pered-vystupleniem-v-berline-video.html

Ракурс

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала на Берлинской конференции по торговле и цифровой безопасности. Лидер ФРГ споткнулась, когда поднималась на сцену. Она упала на колени, но быстро взяла себя в руки, поднялась и прошла к микрофону.

Сразу после неприятности Меркель пошутила, что не заметила ступеньки, но в следующий раз обязательно ими воспользуется. На кадрах видно, как немецкий политик попадает в неприятную ситуацию, когда поднимается на сцену.

Меркель во время выступления рассказала, что во Всемирной торговой организации нужно проводить изменения. В связи с этим она обратилась к представителям немецкой промышленности и торговых палат.

В этом году это не первый подобный инцидент с канцлером Германии. Летом несколько раз вызвало беспокойство здоровья Меркель. В июне мир ужаснулся от видео из встреч канцлера с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским. На них было видно, что Меркель сильно трясло. Канцлер объяснила это обезвоживанием.

Во время встречи в июле с новым премьером Дании Метте Фредерикс канцлер Германии изменила протокол проведения церемонии и оба лидера принимали парад почетного караула сидя.