В Украине планируют массовое закрытие тюрьмы из-за недостаточного финансирования, фото: pixabay

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Закрытие тюрьмы и сокращения персонала запланировано провести в Украине.

Министр юстиции Денис Малюська на презентации To do list рассказал подробности. Об этом сообщает «Укринформ».

По его словам, необходимо увеличить финансирование на медицину, питание, быт и заработные платы работников. В бюджете этого года средства, которые требовало ведомство, не были получены. Единственным выходом для достижения целей, по мнению чиновника, является решение об увеличении расходов.

Он добавил, что другого выхода не видит. Такое решение потребует много ресурсов. Министр юстиции надеется, что ведомство увеличит зарплаты работникам.

Ранее Малюська сообщил о планах Минюста дать возможность работать частным СИЗО. Он заявил, что пенитенциарные заведения будут похожими на отели, которые будут находиться под хорошей охраной.